Зеленский заявил о "критическом моменте" в переговорах с США по урегулированию
Редакция сайта ТАСС
10:59
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский назвал нынешний этап переговоров с американцами "критическим моментом" и заявил о "политическом давлении" на Украину.
"Сейчас мы находимся в критическом моменте. Есть много шума в СМИ, много политического давления", - сказал он в видеообращении к украинцам.
Зеленский заявил, что в работе с американскими партнерами Киев будет искать компромиссы, которые будут усиливать, а не ослаблять Украину.