В Польше предъявили обвинение украинцу за соучастие в подрыве железной дороги

Суд постановил арестовать Владимира Б.

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Прокуратура в Польше предъявила обвинения украинцу Владимиру Б. за соучастие в подрыве железной дороги, ведущей на Украину.

"22 ноября 2025 года прокурор Мазовецкого отдела Национальной прокуратуры предъявил Владимиру Б. обвинение в пособничестве Александру К. и Евгению И. в совершении диверсий 15-16 ноября 2025 года в населенных пунктах Мика и Голомб", - говорится в заявлении Национальной прокуратуры Польши в X. По данным следствия, задержанный 20 ноября Владимир Б. в сентябре подвез Евгения И. в район, где впоследствии были осуществлены акты диверсии. Как уточняет прокуратура, суд постановил арестовать украинца.

Утром 16 ноября в столичном Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границе с Украиной. Движение было остановлено, в результате никто не пострадал. 17 ноября польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией. Исполнители подрыва путей - граждане Украины Александр К. и Евгений Б. - покинули польскую территорию через КПП в Тересполе на границе с Белоруссией.