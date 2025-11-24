Al Jazeera: в Газе нашли останки еще одного погибшего заложника

Тело было обнаружено в районе к северу от лагеря для беженцев Нусейрат, сообщил телеканал

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 24 ноября. /ТАСС/. Останки еще одного погибшего израильского заложника найдены в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.

По его сведениям, тело было обнаружено в районе к северу от лагеря для беженцев Нусейрат.

Палестинское движение ХАМАС и радикальная палестинская организация "Исламский джихад" пока не комментировали эту информацию.

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.

Утром 13 октября ХАМАС и его союзники, согласно договоренностям о мирном урегулировании в Газе, освободили 20 оставшихся в живых израильских заложников. Вечером того же дня через сотрудников Международного комитета Красного Креста израильской стороне были переданы первые четыре гроба с останками погибших похищенных. Власти Израиля сразу выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац назвал это отклонением от соглашения и предупредил, что дальнейшее затягивание радикалами процесса будет иметь последствия. В свою очередь в ХАМАС заявили, что в связи с масштабом разрушений в Газе сталкиваются с серьезными трудностями в процессе поиска и извлечения тел.

К настоящему моменту радикалы из сектора Газа вернули останки 25 убитых заложников. Таким образом, по данным израильской стороны, палестинцы продолжают удерживать в Газе тела трех похищенных.