В Грузии считают, что ЕС против завершения конфликта на Украине

Первый вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский добавил, что у Украины шанс подписать мирный договор с РФ был и раньше, однако этому помешали европейские политики и предыдущая администрация США

ТБИЛИСИ, 24 ноября. /ТАСС/. Брюссельская бюрократия превратилась в своего рода "партию войны", которая выступает против завершения боевых действий на Украине и отвергает миротворческий план, предложенный США. Об этом заявил журналистам первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.

"Давайте брюссельскую бюрократию условно назовем "партией войны", которая не соглашается на завершение войны в таких условиях. Соответственно, для них прагматичное предложение из Вашингтона неприемлемо. Оказывается, не Украина должна решать, продолжать или нет кровопролитие, разрушение в стране, а евробюрократия", - сказал Вольский.

Грузинский политик добавил, что у Украины шанс подписать мирный договор с РФ был и раньше, однако этому помешали, как сами украинцы заявляли, европейские политики и предыдущая администрация США.

Накануне США и Украина провели консультации по мирному плану Вашингтона, который состоит из 28 пунктов. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорам по вопросам украинского урегулирования, однако никакой конкретики относительно таких контактов с США к настоящему времени нет. На этой неделе переговоры между Москвой и Вашингтоном не запланированы. Россия пока не получала официального текста версии американского плана, скорректированного по итогам консультаций США и Украины в Женеве.