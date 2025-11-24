В ЕК заявили о продолжении подготовки к экспроприации активов России

Это происходит несмотря на план США по украинскому урегулированию, отметила представитель Еврокомиссии Паула Пинью

Редакция сайта ТАСС

Представитель Еврокомиссии Паула Пинью © Martin Bertrand/ Hans Lucas via Reuters Connect

БРЮССЕЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) продолжает подготовку к экспроприации активов России по схеме так называемого репарационного кредита, несмотря на положения плана США по украинскому урегулированию, который подразумевает использование 100 млрд евро из российских активов в качестве контролируемого США фонда для восстановления Украины. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

Читайте также

"Спрятаться за спинами не получится". Как Бельгия ответит за воровство активов РФ

"Еврокомиссия продолжает подготовку "репарационного кредита", решения по которому должны быть приняты на декабрьском саммите ЕС", - заявила она.

Пинью не ответила на вопрос, зачем Еврокомиссии экспроприировать активы, нарушающие все международные нормы, если предложение США предусматривает "использование тех же самых денег на те же самые нужды". На это Пинью заявила лишь, что Еврокомиссия "требует, чтобы за ущерб Украины заплатила Россия, и нет большого количества способов сделать это".

Она упомянула, что план "репарационного кредита" ЕC фактически передает контроль над этими деньгами Еврокомиссии, а план США уводит их под контроль Вашингтона.