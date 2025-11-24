Истребители НАТО вновь проведут тренировочные полеты над Эстонией

Часть полетов пройдет на малых высотах, но не ниже 152 м над землей

ВИЛЬНЮС, 24 ноября. /ТАСС/. Истребители военно-воздушных сил стран НАТО вновь совершат в период с 24 по 30 ноября серию тренировочных полетов над Эстонией. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

Маневры будут проходить в промежутке между 10:00 и 22:00 по местному времени (с 11:00 до 23:00 мск). Часть полетов пройдет на малых высотах, но не ниже 152 м над землей. В ходе учений будут выполнены полеты на сверхзвуковой скорости, которые проводятся на установленных высотах по согласованию со службой гражданской авиации балтийской республики.

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран - членов альянса базируются на литовской базе Зокняй. В 2014 году вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.