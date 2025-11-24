Финляндия проведет первый саммит стран восточного фланга НАТО 16 декабря

В нем примут участие премьер-министры Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Швеции и Эстонии

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо организует первый саммит с участием руководства стран восточного фланга Североатлантического альянса, который пройдет в Хельсинки 16 декабря. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Как сообщается в публикации, в саммите примут участие премьер-министры Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Швеции и Эстонии. Во время мероприятия они обсудят вопросы "европейской безопасности и оборонной готовности, в частности на восточной границе Евросоюза".

По утверждению Орпо, "Евросоюзу необходимо укрепить границы на востоке" объединения якобы из-за имевших быть "гибридных операций, кибератак и нарушений воздушного пространства". Ожидается, что во время саммита страны договорятся углубить сотрудничество в области обороны.