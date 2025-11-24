Axios: Уиткофф и Кушнер по телефону зачитывали Зеленскому план США по Украине

Портал отмечает, что спецпосланник президента США планировал отправиться в Турцию 19 ноября, чтобы подробнее обсудить с Владимиром Зеленским мирное урегулирование конфликта на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер несколько раз встречались с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым в Майями для обсуждения американского мирного плана по Украине. Умеров предложил позвонить Владимиру Зеленскому по телефону, чтобы он услышал его подробности от команды Трампа. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник.

"Они разговаривали и пытались зачитать президенту пункты плана, но сделать это по телефону нереально", - приводит Axios комментарий украинского чиновника.

Отмечается, что Уиткофф планировал отправиться в Турцию 19 ноября, чтобы подробнее обсудить с Зеленским мирное урегулирование конфликта на Украине. Однако встреча не состоялась, и США решили, что украинцы отказались от готовности участвовать в реализации плана. Украинский источник Axios назвал произошедшее недопониманием, поскольку команда Зеленского посчитала, что Уиткофф и Кушнер представили первоначальные идеи урегулирования конфликта, в то время как это было официальное американское предложение.

Накануне США и Украина провели консультации по мирному плану Вашингтона, состоящему из 28 пунктов. Госсекретарь Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Как указывал Рубио, США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты о европейской интеграции Украины и ее членстве в НАТО.