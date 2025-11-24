Украинская делегация возвращается из Женевы в Киев

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина продолжит "координироваться с Европой и другими партнерами в мире"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Делегация Украины, участвовавшая во встречах с европейскими партнерами и американской делегацией, на которых обсуждались шаги по прекращению конфликта, возвращается из Женевы в Киев. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Читайте также

Мирный план из Вашингтона. Как РФ, ЕС и Украина отреагировали на инициативу США

"Сейчас наша делегация возвращается домой, и я жду полноценного доклада сегодня вечером о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентах партнеров", - написал он в своем Telegram-канале. Зеленский добавил, что Киев продолжит "координироваться с Европой и другими партнерами в мире".

Украинскую делегацию возглавлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

На прошлой неделе стало известно, что Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. План вызвал недовольство партнеров Киева в Европе. Как сообщила газета Bild, правительство Германии крайне обеспокоено планом и работает над дипломатическими контрмерами. Власти ФРГ якобы стремились склонить Киев не поддаваться давлению со стороны Вашингтона. 21 ноября Зеленский провел телефонные консультации с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером

23 ноября США и Украина провели консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Позже издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что переговоры прошли в напряженном ключе. Украинская сторона настаивала на внесении изменений в текст плана.

По информации агентства РБК-Украина, делегации США и Украины согласовали большую часть из предложенного Вашингтоном плана, однако ряд пунктов оставлен для обсуждения на встрече Зеленского и президента США Дональда Трампа. Дата такой встречи президента не определена.