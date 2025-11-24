Economist: переговоры США и Украины в Женеве отличались от встречи в Киеве

Встреча министра армии (сухопутных войск) США Дэниела Дрисколла с Владимиром Зеленским 21 ноября выглядела как предъявление ультиматума украинской стороне

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. Переговоры американской и украинской делегаций в Женеве сильно отличались от "зловещей встречи" представителей Белого дома с Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом сообщил британский журнал The Economist.

Отмечается, что встреча министра армии (сухопутных войск) США Дэниела Дрисколла с Зеленским 21 ноября выглядела как предъявление ультиматума украинской стороне. Однако переговоры с участием госсекретаря США Марко Рубио и представителей киевских властей в Женеве, состоявшиеся 23 ноября, прошли в более дружелюбной манере. Согласно журналу, итогом переговоров стал отказ Вашингтона от установления жесткого крайнего срока для достижения соглашения об урегулировании. Ранее президент США Дональд Трамп в качестве такового называл 27 ноября.

Накануне США и Украина провели консультации по мирному плану Вашингтона, состоящему из 28 пунктов. Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ сообщили, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана.