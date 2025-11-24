"Страна": Рада не позволит уволить главу СБУ, отказавшегося обвинить Арахамию

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, которого требовали уволить некоторые члены "Слуги народа", переложил в глазах Зеленского ответственность за коррупционный скандал на депутатов, а роль главного "предателя" возложил на Арахамию

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский может попытаться уволить дистанцирующегося от него главу Службы безопасности (СБУ) Василия Малюка или генпрокурора Украины Руслана Кравченко, но Верховная рада вряд ли проголосует за такие решения. Такое мнение высказывает украинское издание "Страна".

Ранее "Украинская правда" сообщила, что офис Зеленского поручил предъявить обвинение главе фракции правящей партии "Слуга народа" Давиду Арахамии, но глава СБУ отказался это делать. Издание писало, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак, которого требовали уволить некоторые члены "Слуги народа", переложил в глазах Зеленского ответственность за коррупционный скандал на депутатов, а роль главного "предателя" возложил на Арахамию. Но ни руководитель СБУ, ни даже "полностью свой" генпрокурор Кравченко не поддержали эту инициативу.

"Страна" отмечает, что дистанцирование Малюка от офиса Зеленского может обнулить стратегию по нанесению контрудара по антикоррупционным структурам силами спецслужбы, особенно если и генпрокурор пойдет "в отказ". Осложняет планы офиса и то, что для увольнения и Кравченко, и Малюка нужно согласие Рады, которая вряд ли проголосует за их отставку. Издание напоминает, что на фоне коррупционного скандала даже составляющие большинство в парламенте депутаты от поддерживающей Зеленского партии "Слуга народа" начали выражать недовольство руководством страны.

При этом, считает издание, даже если Зеленскому удастся своим указом "временно отстранить от исполнения обязанностей" и Кравченко, и Малюка, это не поможет ему поднять на борьбу с НАБУ Службу безопасности и генпрокуратуру, поскольку контроль его офиса над процессами в органах власти и в силовых структурах на фоне коррупционного скандала значительно снизился.

Коррупционный скандал на Украине

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Обвинения по делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на аудиозаписях, сделанных в квартире Миндича, под псевдонимом Али-Баба.

Раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского спровоцировало глубокий кризис в Верховной раде. Партии "Европейская солидарность" и "Голос" потребовали от Зеленского уволить Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать коалицию в парламенте с участием оппозиции. Позже к требованиям присоединилась партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Кроме того, поступает все больше сообщений о расколе внутри правящей партии "Слуга народа", ряд ее депутатов также призвали отправить Ермака в отставку. Однако Зеленский отказался его уволить.