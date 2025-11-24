Си Цзиньпин назвал возвращение Тайваня важной частью порядка в мире после войны

Председатель КНР в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом отметил необходимость защищать результаты победы во Второй мировой войне

Председатель КНР Си Цзиньпин © Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

ПЕКИН, 24 ноября. /ТАСС/. КНР и США должны защищать результаты победы во Второй мировой войне, возвращение Тайваня для Китая является важной частью послевоенного международного порядка. Об этом, как сообщает агентство Xinhua, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"Возвращение Тайваня в состав Китая является важной частью послевоенного международного порядка. Китай и США бок о бок сражались против фашизма и милитаризма, теперь они должны совместно защищать результаты победы во Второй мировой войне", - сказал он