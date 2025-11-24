NI: смертоносность "Ланцетов" кратно увеличилась

В компании-разработчике ZALA отметили, что "Ланцет" способен нейтрализовать даже самую современную и бронированную технику благодаря высокой маневренности

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Разведывательно-ударные комплексы "Ланцет" представляют серьезную опасность в качестве средства усиления боевой мощи на современном поле боя. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале The National Interest (NI).

Издание отмечает, что "Ланцет" уже доказал свою эффективность в ходе боевых действий на Украине. При этом увеличенные дальность и продолжительность полета сделают комплексы "еще более смертоносной угрозой", считает NI.

Как сообщили ТАСС в компании-разработчике ZALA, "Ланцет" способен нейтрализовать даже самую современную и бронированную технику благодаря высокой маневренности. Там отметили, что применение "Ланцета" позволяет эффективно выводить из строя дорогостоящую и критически важную технику противника, включая образцы производства стран НАТО.