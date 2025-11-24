Лукашенко одобрил проект соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией

На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено правительство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и его государствами-членами с одной стороны и Индонезией с другой стороны.

Как сообщило агентство БелТА, документ направлен на упрощение взаимной торговли и развитие сотрудничества между ЕАЭС и Индонезией как важным торговым партнером в Юго-Восточной Азии. Заключение соглашения позволит получить дополнительное конкурентное преимущество для продукции Белоруссии как государства - члена объединения, создать условия для расширения экспортных поставок, обеспечить экономию на уплате таможенных пошлин.

На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено правительство.

В 2025 году Белоруссия является председателем в органах ЕАЭС.