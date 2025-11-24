Экс-премьер Молдавии: правительство Санду загоняет Кишинев в долги

Это происходит через завышенные заимствования у банков, заявил Владимир Филат

КИШИНЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство правящей в Молдавии Партии действия и солидарности (ПДС) организовало схему расхищения государственных средств через завышенные заимствования у банков. Доказательства ее существования представил бывший премьер, лидер проевропейской Либерально-демократической партии Владимир Филат.

"Схема ПДС по расхищению публичных средств через завышенные заимствования - просто, примитивно, но разрушительно для государственного бюджета: государство занимает деньги у банков под очень высокие проценты, сегодня около 9,4% годовых. Теми же средствами государство формирует краткосрочные депозиты, по депозитам начисляются проценты в два-три раза ниже. Разница в процентных ставках - это прямой ущерб бюджету: десятки миллионов леев ежегодно, буквально выброшенные на ветер", - написал в своем Telegram-канале Филат, который дал старт политической карьере президента Майи Санду назначив ее в 2012 году министром в свой кабинет, а теперь жестко критикует обвиняя в провальном управлении страной и коррупции.

По его словам, в результате этой схемы выигрывают банки, но в проигрыше оказывается государственный бюджет, который формируется из налогов населения. Он привел данные публичных финансов, из которых следует, что 80% новых кредитов правительства идет на погашение старых долгов.

"Редко можно увидеть власть, которая одновременно массово занимает средства, платит рекордно высокие проценты последних лет, размещает эти деньги на низкодоходных депозитах, ежегодно теряет миллионы леев и при этом гордится тем, что "изобрела" нечто "революционное", - добавил Филат.

Молдавия переживает тяжелый экономический кризис после прихода к власти Санду и ее правящей партии, которые взяли курс на интеграцию с ЕС и разрыв отношений с Россией. С 2021 года многократно увеличились тарифы на газ, электроэнергию, другие товары, что привело к инфляции, которая превысила 30% в годовом исчислении, и спровоцировало акции протеста. В ответ власти жестко подавили уличные демонстрации, был запрещен ряд оппозиционных партий, арестованы десятки активистов, приостановлено вещание 16 телеканалов и работа более чем 50 СМИ, предоставлявших эфир оппонентам президента. По инициативе Санду был создан центр "Патриот", работа которого была направлена на борьбу с "изменниками родины", которые якобы, мешают курсу властей на интеграцию в ЕС. Появился аналог украинского экстремистского сайта "Миротворец", в который были внесены лидеры оппозиции, общественные деятели и журналисты, критикующие власть. Уголовные дела заведены практически на всех лидеров крупнейших оппозиционных партий.