Посла Израиля вызвали в МИД Польши из-за публикации "Яд Вашем" о повязках евреев

Иерусалимский музейно-исследовательский комплекс изучения Холокоста написал в соцсети, что в годы Второй мировой войны польские власти первыми заставили еврейский народ носить отличительные знаки, чтобы изолировать его

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Польши Радослав Сикорский вызвал посла Израиля в Варшаве Яакова Финкельштейна в связи с публикацией иерусалимского музейно-исследовательского комплекса изучения Холокоста "Яд Вашем" о преследовании евреев в годы Второй мировой войны.

"Поскольку вводящий в заблуждение пост не был исправлен, я принял решение вызвать посла Израиля в МИД Республики Польша", - написал Сикорский в X.

"Яд Вашем" 23 ноября опубликовал в соцсетях следующий текст: "Польша была первой страной, где евреев заставили надевать специальную повязку для того, чтобы изолировать их от остального населения". Публикация вызвала возмущенную реакцию польских властей. Глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш призвал исправить текст, а премьер-министр Дональд Туск посчитал, что ошибка могла быть сделана намеренно.