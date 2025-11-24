В МИД Казахстана сообщили, что выступают надежным и ответственным партнером ЕС

Ермек Кошербаев выразил готовность Казахстана активно участвовать в совместных проектах и укреплять отношения по ключевым направлениям взаимодействия с ЕС

АСТАНА, 24 ноября. /ТАСС/. Казахстан является надежным и ответственным партнером Евросоюза и готов к расширению экономического и политического взаимодействия, заявил глава МИД республики Ермек Кошербаев на встрече со специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Эдуардсом Стипрайсом, сообщила пресс-служба ведомства.

"Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Казахстан выступает надежным и ответственным партнером ЕС, открытым для расширения двустороннего экономического и политического взаимодействия", - указано в сообщении.

Была отмечена значимость дальнейшего развития кооперации в рамках формата "Центральная Азия - Европейский союз", также Кошербаев выразил готовность Казахстана активно участвовать в совместных проектах и укреплять отношения по ключевым направлениям взаимодействия с ЕС.

"По итогам встречи собеседники подтвердили приверженность дальнейшему укреплению взаимовыгодного партнерства и выразили готовность продолжить конструктивный диалог по ключевым вопросам двусторонней и региональной повестки", - отметили в пресс-службе.