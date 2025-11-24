Кислица заявил, что из плана США убрали ограничения численности ВСУ

Первый замминистра иностранных дел Украины также добавил, что был модифицирован пункт об амнистии всех участников конфликта, но не уточнил, в чем именно заключаются сделанные изменения

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Пункт об ограничении численности ВСУ 600 тыс. военных убрали из плана США из 28 пунктов по итогам переговоров Украины и США в Женеве. Об этом сообщил член украинской делегации, первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью британской газете Financial Times.

"Они (члены делегации США - прим. ТАСС) согласились, что численность украинской армии в утекшем в прессу черновике мирного плана, кто бы его не написал, уже не находится на столе. Военные продолжат обсуждать детали", - сказал он.

Кислица также добавил, что был модифицирован пункт об амнистии всех участников конфликта, но не уточнил, в чем именно заключаются сделанные изменения. По словам Кислицы, указывает Financial Times, план теперь насчитывает 19 пунктов.

Наиболее спорные пункты были вынесены за скобки, добавил замглавы МИД Украины, и будут обсуждаться между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Это положения, касающиеся территорий, а также возможность вступления Украины в НАТО. Кислица добавил, что у украинской делегации "не было мандата" принимать решения по территориальным вопросам.

23 ноября США и Украина провели консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Позже издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что переговоры прошли в напряженном ключе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорам по вопросам украинского урегулирования, однако никакой конкретики относительно таких контактов с США к настоящему времени нет. На этой неделе переговоры между Москвой и Вашингтоном не запланированы. Россия пока не получала официального текста версии американского плана, скорректированного по итогам консультаций США и Украины в Женеве.