Журналист Фази: ЕС выдвигает требования по Украине ради продолжения конфликта

Эти требования задуманы так, чтобы их отвергали, отметил Томас Фази

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 24 ноября. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) предлагает нереалистичные условия для мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, чтобы добиться продолжения военных действий. Такое мнение выразил итальянский журналист Томас Фази.

"Их цель - продолжать войну любой ценой, а не разрешить конфликт, поэтому эти требования задуманы так, чтобы их отвергали", - написал журналист в X, приведя в пример условие ЕС о вступлении Украины в НАТО.

Накануне США и Украина провели консультации по мирному плану Вашингтона, состоящему из 28 пунктов. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Как указывал Рубио, США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты о европейской интеграции Украины и ее членстве в НАТО.