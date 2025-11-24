МИД Приднестровья: решение проблемы через "экономическое удушение" не сработает

Глава внешнеполитического ведомства непризнанной республики Виталий Игнатьев назвал такое решение Молдавии чудовищным и циничным

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. План властей Молдавии решить приднестровскую проблему через "экономическое удушение" непризнанной республики не сработает. Об этом заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".

"Если Кишинёв считает, что экономическое удушение Приднестровья - это и есть план реинтеграции, то, во-первых, это чудовищно и цинично. А во-вторых, это абсолютно недееспособная мера, она не сработает", - сказал министр. Он также назвал "мифом" стремление властей Молдавии вступить в ЕС вместе с Приднестровьем.

"Мифы и легенды о евроинтеграции Молдовы мы слышим и наблюдаем на протяжении ряда лет. А в реальности без диалога с Приднестровьем, без решения фундаментальных проблем и вопросов, учитывающих мнение и идентичность приднестровского народа - двигаться никуда всерьез невозможно", - пояснил Игнатьев.

На прошлой неделе премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну сообщил, что Кишинев обсуждает с ЕС и США план "реинтеграции приднестровского региона", который может потребовать значительных финансовых ресурсов. Со своей стороны президент Приднестровья Вадим Красносельский считает, что переживающая глубокий раскол в обществе Молдавия не способна реинтегрировать непризнанную республику, так как одна часть ее населения выступает за построение независимого и нейтрального государства, другая - за его ликвидацию и вхождение в состав Румынии, а третья - за присоединение к Евросоюзу. По его словам, Тирасполь не раз заявлял о готовности к урегулированию отношений с Молдавией и не раз выступал инициатором встречи с действующим молдавским президентом Майей Санду, но она публично отказалась от прямого диалога сразу после избрания в 2020 году.