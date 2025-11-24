В ВСУ жалуются на быстрое продвижение ВС РФ

Ситуация на фронте двигается только в худшую сторону, заявил замкомандира 3-го армейского корпуса ВСУ Максим Жорин

Редакция сайта ТАСС

© Thomas Krych/ Anadolu via Getty Images

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Положение ВСУ на фронте ухудшается и становится критическим сразу на нескольких направлениях на фоне стремительного продвижения ВС РФ. Об этом заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Максим Жорин.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Пока все обсасывают переговоры и каждый пункт отдельно, фронт никуда не делся. И ситуация там двигается только в худшую сторону. На некоторых участках, в отсутствие срочных изменений, будет уже критическая ситуация. На самом деле такой скорости продвижения врага я давно не помню. Вопрос сейчас не в потере некоторых населенных пунктов, а в целом в значительном улучшении оперативного положения врага на целых направлениях", - написал он в своем Telegram-канале.

19 ноября депутат Верховной рады Анна Скороход рассказала, что разразившийся на Украине коррупционный скандал оттянул внимание от фронта, где ВСУ находятся в очень сложной ситуации и испытывают большие проблемы с личными составом. В понедельник депутат Марьяна Безуглая заявила о "бедламе на фронте и тысячах погибших из-за дебильных приказов".