МИД Ирана: Арагчи направится в Париж на переговоры с главой МИД Франции
Редакция сайта ТАСС
20:19
ТЕГЕРАН, 24 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на этой неделе направится в Париж на переговоры со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро. Об этом сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
По его словам, визит состоится по приглашению французского министра, а в повестке переговоров будут лишь вопросы двусторонних отношений, включая обмен заключенными.
16 ноября замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил ТАСС, что переговоры со странами "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) по вопросам иранской ядерной программы исключены в ближайшее время.