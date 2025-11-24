Экс-премьер Литвы: диалог с Белоруссией о пограничном урегулировании неизбежен

Оппозиционер Саулюс Сквернялис считает, что литовские власти неумело применили рычаги воздействия, после чего фуры застряли на белорусской территории, а шары с контрабандой продолжают летать

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 24 ноября. /ТАСС/. Экс-премьер Литвы Саулюс Сквернялис, являющийся лидером оппозиционной парламентской партии "Демократы во имя Литвы", считает неизбежными переговоры с Белоруссией о пограничном урегулировании на уровне МИД. Об этом он заявил в вечернем эфире национального телевидения LRT.

"Не вижу альтернативы. Сейчас, когда мы находимся в положении проигравших, возможности как-то иначе, чем путем переговоров на политическом уровне, разрешить ситуацию не усматриваю", - сказал он.

По его оценке, литовская власть пребывает в растерянности. "Налицо растерянность, непонимание, о чем вести переговоры, надо ли их вести вообще", - изложил политик свое видение происходящего.

Минск, как считает экс-премьер, этим пользуется. "Другая сторона видит наше бессилие, смеется над нами и будет, как ей хочется, оказывать давление", - утверждал он.

Сквернялис считает, что рычаги воздействия у Литвы были, но их применили неумело. "Вот и вышел результат: фуры стоят в Белоруссии, воздушные шары с контрабандой летают, границу мы открыли, а желаемого не добились", - заявил экс-премьер.

Решение закрыть границу с Белоруссией на месяц якобы для борьбы с воздушной контрабандой сигарет с территории Белоруссии, угрожающей полетам гражданской авиации, было принято Литвой 29 октября. В ответ Минск прекратил пропуск литовских фур через границу и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1 тыс. литовских грузовиков.

20 ноября Вильнюс с учетом улучшения ситуации границу открыл. При этом премьер балтийской республики Инга Ругинене отметила, что Литва будет следить за положением дел и оставляет за собой право закрыть границу в случае ухудшения ситуации.

На прошлой неделе полеты воздушных шаров с контрабандными сигаретами возобновились. Из-за этого 20 и 23 ноября пришлось закрывать Вильнюсский международный аэропорт.