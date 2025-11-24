Депутат Рады Гончаренко: Зеленский сам отказался приехать в США на этой неделе

Владимир Зеленский сослался на то, что нужно более подробно проработать мирный план

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Американская делегация предложила, чтобы Владимир Зеленский уже на текущей неделе прилетел в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом по мирному плану. Однако Зеленский отказался, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Вчера после завершения переговоров американская делегация предложила, чтобы Зеленский уже на этой неделе прилетел в Вашингтон и провел переговоры с Трампом по мирному плану. Зеленский отказался, сославшись на то, что нужно более подробно проработать план, и предложил прилететь на следующей неделе", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. "Так что, скорее всего, Зеленский полетит в Вашингтон на следующей неделе", - добавил депутат.

23 ноября в Женеве прошли переговоры делегаций США и Украины, а также Европы. После этого украинское издание "Общественное. Новости" сообщило, что встреча Трампа и Зеленского на этой неделе не планируется.

До переговоров в Женеве агентство Reuters сообщало, что администрация США потребовала от Украины подписать мирный план Трампа из 28 пунктов до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией.