Зеленский утверждает, что пунктов мирного плана по Украине стало меньше
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский утверждает, что после встречи в Женеве количество пунктов мирного плана по Украине уменьшилось.
"По состоянию на сейчас, после Женевы, пунктов меньше, уже не 28. <...> Фактически весь день вчера были встречи, это была непростая, чрезвычайно детальная работа", - сказал Зеленский в видеообращении.
По его словам, "чувствительные вещи" плана он будет обсуждать с президентом США Дональдом Трампом. Когда состоится встреча с американским лидером, Зеленский не сообщил.
На прошлой неделе стало известно, что Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. План вызвал недовольство партнеров Киева в Европе. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Позже издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что переговоры прошли в напряженном ключе. Украинская сторона настаивала на внесении изменений в текст плана. Член украинской делегации, первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью британской Financial Times утверждал, что в плане теперь 19 пунктов.
Согласно публикациям западной прессы, первоначальная версия американского плана предполагала отказ Украины от вступления в НАТО и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание США и другими странами суверенитета РФ над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий ДНР, госстатус русского языка на Украине, ограничение численности украинской армии и снятие антироссийских санкций. Лидеры ЕС выразили несогласие с несколькими пунктами и заявили о начале разработки контрпредложений.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорам по вопросам украинского урегулирования, однако никакой конкретики относительно таких контактов с США к настоящему времени нет. На этой неделе переговоры между Москвой и Вашингтоном не запланированы. Россия пока не получала официального текста версии американского плана, скорректированного по итогам консультаций США и Украины в Женеве.