Политолог ван дер Пейл: смена власти в Киеве - главное условие мира в Европе

Бывший профессор Университета Сассекса также связал ситуацию вокруг Украины с более масштабными процессами, происходящими в экономиках Запада

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 25 ноября. /ТАСС/. Достижение устойчивого мира в Европе возможно лишь в случае поражения действующего киевского режима, поддерживаемого странами Запада, и смены власти на Украине. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил нидерландский политолог, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл.

"Единственный итог, открывающий путь к миру в Европе - это полное поражение нынешнего киевского режима, поддерживаемого союзниками в НАТО и ЕС, и формирование на Украине нового, легитимного правительства", - заявил он.

Ван дер Пейл также связал ситуацию вокруг Украины с более масштабными процессами, происходящими в западных экономиках. "На наших глазах подтверждается классический тезис о том, что западный капитализм в состоянии глубокого кризиса непременно ведет к войне, поскольку для правящих элит вооруженный конфликт становится единственным способом выживания", - подчеркнул политолог.

Свое видение он изложил на фоне продолжающихся дискуссий на Западе о путях урегулирования украинского конфликта и возможных параметрах будущей архитектуры безопасности в Европе, отмечая, что без должного учета интересов РФ речь будет идти не о прочном мире, а лишь о "временной паузе перед новым витком напряженности".

3 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Пекине заявил, что действующим властям Украины, если они хотят быть легитимными и принимать полноценное участие в процессе украинского урегулирования, нужно провести референдум в соответствии с конституцией Украины, поскольку вопросы по территории решаются только на референдуме. Но для проведения референдума необходимо отменить военное положение, прекращение действия которого влечет за собой необходимость проведения президентских выборов. Президент США Дональд Трамп также неоднократно призывал к проведению выборов на Украине, отмечая крайне низкие рейтинги действующего в Киеве режима среди населения.

Президентские полномочия Владимира Зеленского истекли после 20 мая 2024 года. 25 февраля 2025 года Верховная рада со второго захода приняла постановление в поддержку продолжения исполнения им своих полномочий.