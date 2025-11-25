CNN: Трамп надеется, что давление на Мадуро позволит избежать боевых действий

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сохраняет надежду на то, что оказываемое на Венесуэлу давление со стороны Вашингтона вынудит президента Боливарианской республики Николаса Мадуро покинуть свой пост, что позволит избежать военных действий. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

По ее сведениям, хозяина Белого дома проинформировали относительно различных сценариев, которые могут реализовать Соединенные Штаты, вместе с тем одним из вариантов дальнейших шагов Вашингтона остается бездействие.

Представители Венесуэлы, указывает телекомпания, связались через несколько каналов для того, чтобы обсудить возможные прямые переговоры Мадуро и Трампа, между странами состоялось несколько обсуждений форматов потенциальной беседы двух лидеров, однако окончательных договоренностей пока достигнуто не было.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Под предлогом борьбы с наркотрафиком США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку и более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли 76 человек.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.