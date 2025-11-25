Япония заявила, что остается открытой к диалогу с КНР

Генсек японского кабмина Минору Кихара подчеркнул, что Токио хочет сократить количество проблем в отношениях с Пекином

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии остается открытым к диалогу с Китаем на различных уровнях, решению существующих проблем и углублению взаимопонимания, несмотря на обострение двусторонних отношений. Об этом заявил генсек японского кабмина Минору Кихара.

Читайте также

Если завтра война: между Китаем и Японией неспокойно

"Политика правительства остается неизменной. Мы хотим сократить количество проблем [в отношениях с Китаем], а также укрепить взаимопонимание и сотрудничество благодаря взаимным усилиям", - сказал он, отметив, что Токио будет следить за развитием ситуации и "принимать соответствующие меры". "Япония открыта для диалога на различных [уровнях] с Китаем", - добавил он.

Кроме того, Кихара отметил, что постпред Японии при ООН направил генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу письмо с пояснением японской позиции в ответ на послание китайского постпреда при организации, в котором заявил, что Пекин воспользуется правом на самооборону, если Япония попытается осуществить вооруженное вмешательство в ситуацию в Тайваньском проливе.

Ранее премьер Японии Санаэ Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление. Генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь в X пригрозил "отрубить голову" японскому премьеру, однако в дальнейшем эта запись была удалена. Позднее МИД КНР предостерег соотечественников от поездок в Японию. Также Китай уведомил Японию, что приостановит импорт японских морепродуктов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.