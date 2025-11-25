Фонд гуманитарной помощи Газе прекращает свою работу

Об этом сообщила пресс-служба организации

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF), поддерживаемый властями США и Израиля, прекращает свою работу, сообщила пресс-служба фонда.

"В то время как мы сворачиваем свою деятельность, мы оставляем после себя проверенную модель того, как адаптивность, местное сотрудничество и подотчетность могут видоизменить образ того, что собой представляет гуманитарная помощь в зоне конфликтов", - говорится в сообщении фонда в X.

По словам GHF, фонду за четыре с половиной месяца работы удалось доставить в Газу и передать жителям анклава 187 млн порций продовольствия.

С марта по конец июля по решению властей Израиля в сектор Газа не поступала международная гуманитарная помощь, власти еврейского государства закрыли все контрольно-пропускные пункты. Распределение продовольствия среди жителей сектора осуществлялось через систему пунктов Фонда гуманитарной помощи Газе. А ООН сообщала о смерти порядка 2 тыс. палестинцев при попытках получить гуманитарную помощь в секторе Газа с начала работы там GHF. Как указывал в августе первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, работу фонда нельзя считать гуманитарной миссией, так как под его прикрытием реализуются устрашение и подавление гражданского населения.