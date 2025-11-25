Си Цзиньпин назвал образцовым энергетическое сотрудничество РФ и КНР

Взаимодействие стран играет активную роль в повышении благосостояния их народов, отметил председатель КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Китайско-российское энергетическое сотрудничество имеет хорошую основу и является образцом взаимовыгодного взаимодействия между двумя странами. Об этом говорится в послании председателя КНР Си Цзиньпина к участникам VII Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

"Китайско-российское энергетическое сотрудничество имеет долгую историю и прочную основу, оно является образцом взаимовыгодного взаимодействия между двумя странами и играет активную роль в содействии экономическому и социальному развитию двух стран и повышении благосостояния их народов", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.