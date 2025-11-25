Global Times: лидеры Китая и США опять подняли вопрос Тайваня на фоне провокаций

Авторы газеты отмечают, что очередной контакт Си Цзиньпина и Дональда Трампа "продолжает демонстрировать важную роль дипломатии глав государств"

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп накануне впервые после нескольких месяцев опять приступили к обсуждению тайваньского вопроса на фоне изменения ситуации и провокаций отдельных стран. Такое мнение китайских обозревателей приводит газета Global Times.

"Тот факт, что вопрос Тайваня был поднят опять, может быть связан с определенными изменениями в ситуации за последнее время, - отмечается в статье издания. - Некоторые страны идут против течения, прибегая к провокациям в отношении суверенитета и территориальной целостности Китая, что явно неприемлемо для международного сообщества".

Авторы газеты отмечают, что Тайвань упоминался в телефонных разговорах лидеров КНР и Соединенных Штатов 17 января и 5 июня, однако не фигурировал в отчетах по итогами их беседы 19 сентября, а также при очной встрече, которая прошла 30 октября в южнокорейском городе Пусан. Они отмечают, что очередной контакт Трампа и Си Цзиньпина, состоявшийся в понедельник, "продолжает демонстрировать важную роль дипломатии глав государств".

Как считает профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун, точку зрения которого приводит издание, премьер-министр Японии Санаэ Такаити своими "ошибочными высказываниями и действиями" в отношении Тайваня "пересекла красную черту и вышла за рамки дозволенного". По его словам, это не только нарушает основополагающие принципы международного права, но и подрывает основы существующего глобального порядка, сформировавшегося после Второй мировой войны, что вызывало беспокойство в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ли Хайдун полагает, что "яд милитаризма", который по-прежнему присутствует в Японии, "не был полностью изгнан" и существуют признаки его "повторного возрождения". Профессор отметил, что Токио может стать "потенциальным источником риска". Он подчеркнул, что своевременная координация на высшем уровне в такой "критический момент" имеет для КНР и Соединенных Штатов "ключевое значение" с учетом необходимости сдерживания внешних провокаций и развития региональной ситуации в "направлении, соответствующем интересам подавляющего большинства стран".

"В этих условиях Китай и США должны еще лучше согласовать свои позиции и добиться, чтобы чувствительные ключевые вопросы не подрывали стабильность двусторонних отношений", - добавил он.

Усиление напряженности из-за тайваньского вопроса

Недавнее высказывание Санаэ Такаити в парламенте о том, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Токио воспользоваться "правом на коллективную самооборону", вызвало резкое недовольство Пекина и привело к заметному ухудшению отношений между двумя странами. На этом фоне МИД КНР предостерег соотечественников от поездок в Японию.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.