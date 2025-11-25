Эксперт Степанов: США начали блокаду Венесуэлы перед перед планируемой операцией

По мнению старшего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН, военная операция может начаться в ближайшее время

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. США начали попытки изоляции Венесуэлы от остального мира перед планируемой военной операцией. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

Ранее Федеральное авиационное управление США (FAA) выпустило уведомление для пилотов, в котором призвало проявить осторожность в воздушном пространстве, охватывающем территорию всей Венесуэлы "в связи с ухудшением ситуации с безопасностью и усилением военной активности как внутри страны, так и вокруг нее". Уведомление действует с 21 ноября по 19 февраля 2026 года.

"Уведомление федерального управления гражданской авиации США для пилотов об опасности полетов над Венесуэлой - это часть физического блокирования логистических возможностей страны. Это разрушение воздушных коммуникаций, которые обеспечивают поддержку Каракаса по линии военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами. Плюс - это блокирование всех основных торгово-экономических и туристических каналов, - сказал Степанов.

Он подчеркнул, что для Венесуэлы воздушное сообщение важно не столько для поддержания межконтинентальных связей, сколько для сохранения экономического взаимодействия с ближайшими соседними странами, такими как Бразилия, Куба и Колумбия.

Сроки начала операции

По его мнению, военная операция может начаться в ближайшее время, и она намеренно синхронизирована с переговорным процессом по Украине для минимизации возможной поддержки Каракасу со стороны Москвы.

"Ну и самое главное - заявленные сроки. Это практически три месяца, в которые Пентагон планирует уложиться для решения всех поставленных задач в рамках предстоящей операции, которая сейчас активно "подогревается" в мейнстримных западных СМИ. Ведется очень серьезная информационно-пропагандистская кампания, в том числе с классической заброской листовок и распространением управляемого контента в соцсетях среди целевой венесуэльской аудитории", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что уже сейчас различные проамериканские подпольные структуры призывают местные власти и население понизить уровень сопротивления и подчиниться Вашингтону. Также, по словам Степанова, ведется работа с представителями военно-политического блока страны с целью подбора возможных кандидатур для сепаратных переговоров с США и реализации сценария силового смещения администрации Николаса Мадуро.