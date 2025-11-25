Казахстан до конца года предоставит данные о расследовании крушения самолета AZAL

Вице-министр транспорта республики Максат Калиакпаров затруднился назвать конкретную дату

АСТАНА, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана до конца текущего года предоставят информацию о расследовании крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи аэропорта Актау. Об этом сообщил вице-министр транспорта Казахстана Максат Калиакпаров на брифинге.

"Данное расследование на сегодняшний день продолжается. Первые итоги предварительные после трех месяцев были представлены в полном объеме соответствующей комиссией. Сейчас более глубокое расследование проводится, там достаточно сложные экспертизы, сложная работа. По окончании, как и предыдущий отчет, будет полностью представлен", - сказал Калиакпаров, отвечая на вопрос о сроках предоставления отчета о расследовании крушения самолета.

При этом он затруднился назвать конкретную дату. "По срокам мы сейчас не можем сказать, это вопрос достаточно серьезный, поэтому я сейчас гарантировать сроки не могу. Но по итогам текущего года мы пресс-релиз предоставим", - пояснил он.

Ранее заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев сообщал, что окончательный отчет о расследовании должен быть готов до конца текущего года, так как такие требования к расследованию предъявляет регламент Международной организации гражданской авиации (ИКАО).