Politico: Евросоюз утратил роль "полицейского" цифровой сферы

Если раньше ЕС задавал стандарты в защите персональных данных пользователей цифровых сервисов, то теперь Вашингтон задает тон в политике дерегулирования в объединении, пишет издание

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Евросоюз утратил лидирующую роль в регулировании сферы цифровых услуг на фоне политики США по предоставлению большой свободы технологическим компаниям, пишет издание Politico.

"Эффект Брюсселя", как называли журналисты влияние ЕС на работу глобальных технологических гигантов, таких как Google и Apple, был исчерпан 19 ноября, пишет издание. Тогда Еврокомиссия представила пакет законопроектов, которые нацелены на смягчение существующих норм, а также приняла решение отложить минимум на год законопроект о регулировании работы сервисов с использованием искусственного интеллекта.

Если раньше ЕС задавал стандарты в защите персональных данных пользователей цифровых сервисов, то теперь Вашингтон задает тон в политике дерегулирования в объединении, пишет издание. "Я не слышу, чтобы в Брюсселе продолжали говорить, что они суперрегуляторы", - сказала изданию нидерландский политик Маритье Схаке, которая участвовала в разработке принятых ранее законов о защите персональных данных в ЕС.

Профессор Колумбийского университета Ану Брэдфорд, которой приписывается выражение "эффект Брюсселя", также считает, что время, когда Евросоюз задавал тон в регулировании сферы цифровых услуг, уходит. "Называете ли вы это упрощением или дерегуляцией, вы в любом случае уходите с пика эпохи, когда вы определяли нормы регулирования", - сказала эксперт.

Среди причин таких перемен издание называет давление США, которые угрожают пошлинами странам, принимающим нормы регулирования работы американских технологических компаний, но главным образом - опасения ЕС, что европейские компании могут еще сильнее отстать от американских и китайских конкурентов в развитии технологии ИИ. В ЕК при этом отрицают, что последние решения Брюсселя по упрощению регулирования цифровой сферы были приняты под давлением США, пишет издание.