Макрон считает, что Европа находится в стратегической конфронтации с РФ

Президент Франции, в очередной раз назвавший Россию главной угрозой для Европы, полагает, что если Европа откажется от поддержки Украины, это станет признаком слабости

Президент Франции Эмманюэль Макрон © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

ПАРИЖ, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Европа и Россия находятся в состоянии стратегической конфронтации. Такое мнение он выразил в интервью радиостанции RTL.

"В последние годы противостояние с Россией вышло на новый уровень, - утверждал французский президент. - Россия ведет стратегическую конфронтацию с европейцами".

Макрон, в очередной раз назвавший Россию главной угрозой для Европы, полагает, что если Европа откажется от поддержки Украины, это станет признаком слабости. "Мы должны показать, что мы неуязвимы перед лицом силы, которая угрожает нам больше всего", - считает он.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал чушью "мантру" политиков стран Европы о возможной войне с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, подчеркивал, что Россия никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и ЕС.