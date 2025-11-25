Лукашенко предостерег от конфликта между следующим президентом и ВНС

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал недопустимым возникновение в будущем конфликта между следующим президентом и Всебелорусским народным собранием (ВНС).

"Самое опасное для нас - люди это подметили, особенно специалисты - если ВНС - не сегодня, конечно, - потом, с другим президентом начнет конфликтовать. Это беда. Никакого конфликта быть не должно. Поэтому, выстраивая по сути работу ВНС и его президиума, надо делать так, чтобы каждый занимался своим делом", - подчеркнул глава государства на заседании президиума Всебелорусского народного собрания. Слова президента приводит агентство БелТА.

Он отметил, что ВНС работает не первый год, но впервые к нему настолько пристальное внимание и по сути, и по форме. Поэтому надо вырабатывать стиль работы ВНС и президиума, который сохранится навсегда, ориентировал Лукашенко. Возможно, на его выработку потребуются годы, но приступать надо уже сейчас.

Белорусский лидер обратил внимание на то, в чем концептуально заключается суть полномочий президента и ВНС. "Президент есть президент. Это глава государства, его полномочия десятилетиями уже, грубо говоря, по-народному, устаканились, и не надо это разрушать. Это дает определенный эффект", - сказал белорусский лидер. ВНС, по его словам, должно заниматься более крупными, глобальными вопросами. "Мы договорились, это уже железобетонно, что оно определяет направления работы государства на обозримую перспективу, стратегические задачи", - заявил Лукашенко.

Это не значит, что в компетенцию ВНС не будут входить тактические вопросы. Делегаты должны видеть происходящие в стране процессы, замечать, если есть недостатки, и на местах аккуратно указывать, рассказывать об этом местным органам власти. Но собрание не должно уподобляться неким органам, которые бегают по стране и контролируют какие-то процессы, предупредил президент. "У нас тут некоторые болеют этой проблемой - как устроить работу ВНС, делегатов. Предлагают контролировать все и вся. Этого допустить нельзя. У каждого свои обязанности и полномочия, - подчеркнул глава государства. - Если мы будем нарушать определенный порядок, мы придем к печальным последствиям".

В качестве примера крупных вопросов, которые относятся к компетенции ВНС, Лукашенко привел обсуждение и утверждение программы социально-экономического развития страны на пятилетку. "Все делегаты и члены президиума должны видеть, как в стране выполняется эта программа, как реализуются основные положения этой программы", - отметил он.