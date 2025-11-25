Reuters: главы МИД ЕС проведут 26 ноября видеоконференцию по Украине

БРЮССЕЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств Евросоюза проведут 26 ноября внеочередную видеоконференцию по урегулированию конфликта Украине, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

Эта встреча продолжит серию дискуссий, касающихся американских предложений по мирному урегулированию. Эта серия началась с участия представителей Германии, Франции и Великобритании и институтов ЕС в консультациях с США и Украиной в Женеве 23 ноября, продолжилась 24 ноября на экстренном саммите ЕС по Украине на полях встречи ЕС - Африканский союз в Анголе и возобновится на предстоящей во вторник видеоконференции коалиции желающих.

Пока результатом всех этих консультаций стали требования ЕС предоставить ему место за столом переговоров по Украине. На этом месте Брюссель намерен не допустить передачи под контроль США части замороженных в Европе активов России, исключить любые ограничения численности и вооружений ВСУ, а также оставить возможности для приема Украины в НАТО и для размещения западных войск на Украине.

Что касается территорий, то Брюссель требует "уважать суверенитет и границы Украины", но на практике готов оставить этот вопрос на усмотрение Киева.