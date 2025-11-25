Минск назвал политику Вильнюса по ситуации на границе истеричной и несдержанной

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков охарактеризовал политику властей Литвы по ситуации на границе как истеричную и несдержанную.

"Эта позиция не столько Литвы, сколько отдельных политиков, находящихся сегодня у власти. Позиция откровенно ситуативная, эмоционально несдержанная и в какой-то степени даже истеричная", - сказал он на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.

По словам Рыженкова, Белоруссия выступает за окончательное урегулирование ситуации на границе с балтийской республикой. "Мы же выступаем за окончательное урегулирование всех проблемных вопросов на границе, чтобы ее функционирование приобрело устойчивый характер, предсказуемый для граждан, бизнеса наших стран и третьих государств, которые пользуются этой границей", - отметил он.