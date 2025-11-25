Израиль назвал задержку с передачей останков заложника нарушением соглашения

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвала нарушением соглашения о прекращении огня в секторе Газа задержку с передачей останков заложника, об обнаружении которых заявили радикалы.

"В свете заявления [палестинской группировки] "Исламский джихад" об обнаружении останков заложника Израиль крайне негативно относится к задержке с их немедленной передачей. Это - очередное нарушение соглашения [о прекращении огня в секторе Газа]", - говорится в заявлении. В канцелярии Нетаньяху добавили, что "Израиль требует немедленного возвращения останков трех погибших заложников, которые все еще удерживаются в секторе Газа".

24 ноября катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что останки еще одного погибшего израильского заложника были найдены в центральной части сектора Газа. По его данным, тело было обнаружено к северу от лагеря палестинских беженцев Нусейрат.

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.

Утром 13 октября ХАМАС и его союзники, согласно договоренностям о мирном урегулировании в Газе, освободили 20 оставшихся в живых израильских заложников. Вечером того же дня через сотрудников Международного комитета Красного Креста израильской стороне были переданы первые четыре гроба с останками погибших похищенных. Власти Израиля сразу выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац назвал это отклонением от соглашения и предупредил, что дальнейшее затягивание радикалами процесса будет иметь последствия.

К настоящему моменту из сектора Газа были возвращены останки 25 убитых заложников. По данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать в Газе тела трех похищенных.