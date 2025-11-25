"Исламский джихад" и ХАМАС передадут Израилю останки еще одного заложника

Передача состоится через сотрудников Международного комитета Красного Креста в 17:00 мск

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 25 ноября. /ТАСС/. Радикальная палестинская организация "Исламский джихад" и палестинское движение ХАМАС 25 ноября передадут израильской стороне через сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) останки еще одного погибшего заложника. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющейся боевым крылом ХАМАС.

Согласно тексту, "в 16.00 по местному времени (17:00 мск - прим. ТАСС) "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима", военное крыло "Исламского джихада" - прим. ТАСС) и "Бригады Иззэддина аль-Кассама" передадут тело одного из заложников, <...> которое было найдено в центральной части сектора Газа".

Накануне катарский телеканал Al Jazeera, ссылаясь на источник, информировал об обнаружении останков одного из убитых заложников в районе к северу от лагеря для беженцев Нусейрат.

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.

Утром 13 октября ХАМАС и его союзники, согласно договоренностям о мирном урегулировании в Газе, освободили 20 оставшихся в живых израильских заложников. Вечером того же дня через сотрудников МККК израильской стороне были переданы первые четыре гроба с останками погибших похищенных. Власти Израиля сразу выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац назвал это отклонением от соглашения и предупредил, что дальнейшее затягивание радикалами процесса будет иметь последствия. В свою очередь в ХАМАС заявили, что в связи с масштабом разрушений в Газе сталкиваются с серьезными трудностями в процессе поиска и извлечения тел.

К настоящему моменту радикалы из сектора Газа вернули останки 25 убитых заложников. Таким образом, по данным израильской стороны, палестинцы продолжают удерживать в Газе тела трех похищенных.