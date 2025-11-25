В ОАЭ не комментируют сообщения о переговорах представителей РФ и США в Абу-Даби

Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш при этом заявил о готовности страны оказывать содействие процессу урегулирования на Украине

Редакция сайта ТАСС

АБУ-ДАБИ, 25 ноября. /ТАСС/. Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что эмиратская сторона не будет комментировать сообщения о переговорах представителей России и США, которые, по данным западных изданий, проходят в Абу-Даби.

Читайте также

Мирный план из Вашингтона. Как РФ, ЕС и Украина отреагировали на инициативу США

"Мы не будем комментировать ситуацию вокруг России и Украины, однако ОАЭ готовы оказывать содействие процессу урегулирования всеми возможными способами, в том числе частичной поддержкой уже реализованных инициатив, таких как обмен пленными или участие в более широком диалоге", - сказал эмиратский дипломат, отвечая на соответствующий вопрос журналиста во время пресс-конференции.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что министр армии США Дэниел Дрисколл проводит встречи с российскими чиновниками в Абу-Даби. По данным телеканала, встреча продолжительностью несколько часов прошла в понедельник вечером. Аналогичные контакты для обсуждения мирного урегулирования кризиса на Украине якобы запланированы в течение дня во вторник.

Газета Financial Times сообщала, что планы поездки американского министра в ОАЭ включали и встречу с главой Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Издание не указывает, предусматривали консультации Дрисколла трехсторонние контакты с Россией и Украиной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что Кремль внимательно следит за сообщениями прессы о контактах представителей России и США в Абу-Даби, однако никаких новаций по этому направлению нет.