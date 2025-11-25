ABC: Украина согласилась с условиями американского мирного плана

Некоторые детали плана еще предстоит уладить

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Украина договорилась с США об условиях потенциального мирного соглашения по украинскому конфликту, некоторые детали плана еще предстоит уладить. Об этом сообщил телеканалу ABC News американский чиновник.

"Украинцы согласились на мирную сделку. Есть некоторые незначительные детали, которые нужно уладить, но они согласились на мирную сделку", - приводит телеканал его слова.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники выступило с утверждением, что министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл на встрече в Абу-Даби во вторник представит российской стороне план украинского урегулирования из 19 пунктов вместо 28.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за сообщениями прессы о контактах представителей России и США в Абу-Даби, однако пока "никаких новаций" по этому направлению нет.