Совбез Белоруссии: переработанный план обороны республики направлен на ее защиту

В ближайшее время членам СБ представят документы

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Белоруссия в 2025 году завершает переработку документов плана своей обороны, все они направлены исключительно на защиту национальных интересов, суверенитета и территориальной целостности. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности (СБ) республики Александр Вольфович по итогам доклада главе государства Александру Лукашенко.

"В этом году мы завершаем переработку документов военного планирования, или так называемых документов плана обороны нашей страны, на очередные пять лет", - приводит слова Вольфовича агентство БелТА. Он добавил, что в ближайшее время членам СБ будут представлены переработанные документы плана обороны государства.

Переработанный план, по словам госсекретаря, учитывает новые риски, вызовы и угрозы в сфере обеспечения национальной безопасности и расписывает "где, как и кому реагировать на те угрозы, которые могут возникнуть для Беларуси".

"Беларусь никому не угрожает. Все наши документы военного планирования носят исключительно оборонительный характер и направлены только на защиту наших национальных интересов, суверенитета и территориальной целостности страны", - подытожил Вольфович.