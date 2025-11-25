НАБУ возбудило более 10 уголовных дел о строительстве фортификаций в регионах Украины

Директор бюро Семен Кривонос отметил, что ведомство будет проводить экспертизы для подсчета возможного размера убытков при строительстве фортификаций

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило более 10 уголовных дел по факту строительства фортификационных сооружений в разных регионах Украины. Об этом заявил на заседании комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики директор НАБУ Семен Кривонос, отвечая на соответствующий вопрос одного из членов комитета. Трансляция заседания ведется на YouTube-канале депутата Рады Ярослава Железняка.

"Что касается фортификаций, у нас есть ряд уголовных производств по строительству фортификаций. Мы провели ряд обысков, но из-за тайны досудебного расследования больше вам сказать не могу. Это касается не только Полтавской областной администрации, но и Харьковской и других областей. Это более 10 уголовных производств, и они достаточно объемные", - сказал он.

Как заявил Кривонос, его ведомство будет проводить экспертизы для подсчета возможного размера убытков при строительстве фортификаций.

На Украине уже неоднократно поднималась тема коррупции при строительстве фортификаций. В конце мая журналисты Bihus.Info опубликовали расследование, результаты которого свидетельствовали о том, что близкое окружение Владимира Зеленского задействовано в крупных коррупционных схемах при возведении фортификационных сооружений в прифронтовых регионах. Эти выводы подтвердил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, который призвал Счетную палату провести проверку трат, чтобы предусмотренные в 2025 году на фортификации $906 млн не ушли на счета сторонних фирм чиновников, задействованных в коррупционных схемах. 22 сентября руководитель издания Денис Бигус сообщил, что его мобилизовали.