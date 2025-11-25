Суд в Молдавии сохранил приговор к заключению экс-депутату парламента Лозован

Ее адвокат Анатолий Пител отметил, что оспорит это решение в Высшей судебной палате

КИШИНЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Центральная апелляционная палата Молдавии оставила без изменений приговор в отношении бывшего депутата парламента Ирины Лозован, осужденной на шесть лет заключения по делу о нарушениях при финансировании запрещенной политической партии "Шор".

"Судьи отклонили нашу апелляцию, оставив в силе приговор суда сектора Буюканы", - сказал ТАСС ее адвокат Анатолий Пител. Он отметил, что обязательно оспорит это решение в Высшей судебной палате.

Ранее адвокат рассказал ТАСС, что дело Лозован, а также ее коллеги экс-депутата Александра Нестеровского рассматривалось в спешке и судьи "особо не вникали в суть". По его словам, обычно такие дела аннулируются со сменой власти в Молдавии.

Приговор Лозован был вынесен заочно. Политик была объявлена в розыск, ее местонахождение неизвестно. Ранее она заявляла, что не признает вину и считает дело сфальсифицированным для оказания давления на оппозиционную партию "Возрождение", членом которой она является. По этому делу к пяти годам тюрьмы был приговорен также ее супруг, член районного совета Окницы Павел Гырляну.

"Возрождение" входит в оппозиционный блок "Победа". Его руководитель Илан Шор заявил, что за этим делом стоит контролирующая парламент и правительство прозападная Партия действия и солидарности, которая, по его словам, таким способом устраняет политических конкурентов.