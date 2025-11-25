ЕК начала расследование против Финляндии за превышение ею дефицита бюджета

Дефицит госбюджета страны в 2025 году составил 4,5%

БРЮССЕЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) начала в отношении Финляндии процедуру устранения нарушений за превышение ею дефицита бюджета, который частично вызван ростом оборонных расходов. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

"В положении Финляндии дефицит государственного бюджета, превышающий 3% ВВП (предельно допустимый показатель по Пакту стабильности и роста ЕС - прим. ТАСС), в 2025 году может лишь частично объясняться ростом военных ассигнований, - говорится в документе. - Поэтому Еврокомиссия считает необходимым начать процедуру устранения нарушений против Финляндии".

Дефицит госбюджета Финляндии в 2025 году составил 4,5%, на 2026 год запланирован его уровень в размере 4% ВВП.