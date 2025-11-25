На Украине задержали инкассаторов, перевозивших к границе уклониста

Инцидент произошел в Закарпатье

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Украинские силовики задержали в Закарпатье сотрудников банка, которые везли уклониста к границе с Венгрией в инкассаторском автомобиле. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в своем Telegram-канале.

Читайте также

Потери ВСУ и снижение возраста до 18 лет. Что известно о мобилизации на Украине

"В Закарпатье сотрудники главного оперативно-разыскного отдела Мукачевского отряда, Нацполиции и СБУ разоблачили канал незаконной переправки за границу мужчин призывного возраста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов при силовой поддержке военнослужащих отдела пограничной службы "остановили инкассаторский автомобиль, который двигался с включенными проблесковыми маячками". "В оборудованном бронекапсулой служебном авто одного из банков двое его сотрудников везли к границе с Венгрией "клиента", - отметили в погранслужбе.

Стоимость "услуги" составила $16,5 тыс., часть которых пассажир успел передать, остальное должен был заплатить после попадания на территорию Венгрии. Ведется следствие.