Турция продолжит усилия по мирному урегулированию на Украине

Официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик отметил, что страна "имеет четкую позицию по вопросу прекращения войны"

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 25 ноября. /ТАСС/. Турция продолжит прилагать усилия по мирному урегулированию украинского конфликта. Этот вопрос обсуждался в понедельник в телефонном разговоре турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным и будет в повестке Анкары в ближайшем будущем, сообщил журналистам официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

"Турция имеет четкую позицию по вопросу прекращения войны [на Украине]. Наш президент, пожалуй, является единственным лидером, который может одновременно и откровенно обсуждать его и с Путиным, и с [Владимиром] Зеленским. Этот вопрос был поднят вчера в телефонном разговоре [Эрдогана] с Путиным, он будет подниматься и в ближайшем будущем", - сказал представитель ПСР по итогам заседания исполкома партии, которое состоялось под председательством Эрдогана.

Турецкий лидер заявил в телефонном разговоре с президентом РФ о готовности Анкары содействовать дипломатическим инициативам, которые будут способствовать прямым контактам между Россией и Украиной и мирному урегулированию конфликта.