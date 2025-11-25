В Литве просят расследовать запуск шаров из Белоруссии как враждебную помощь

В Министерстве сообщений и транспорта республики заявили, что такое "должно со всей строгостью караться"

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 25 ноября /ТАСС/. Министерство сообщений и транспорта Литвы обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой расследовать участие жителей страны в воздушной контрабанде сигарет из Белоруссии как помощь другому государству в действиях против Литвы. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

"Участие жителей Литвы в акциях такого рода (нелегальной переброске табачных изделий - прим. ТАСС) вполне вероятно. Тем самым эти лица присоединяются к действиям другого государства против Литвы. Подобное совершенно неприемлемо и должно со всей строгостью караться", - приводятся в сообщении слова министра Юраса Таминскаса.

Помощь другому государству в действиях против Литвы карается в ней лишением свободы на срок от двух до семи лет.

Литва 29 октября приняла решение закрыть границу с Белоруссией на месяц якобы для борьбы с воздушной контрабандой сигарет с территории Белоруссии, угрожающей полетам гражданской авиации. 20 ноября Вильнюс с учетом улучшения ситуации с метеозондами границу открыл.

На прошлой неделе полеты воздушных шаров с контрабандными сигаретами возобновились. Из-за этого в четверг и воскресенье пришлось закрывать Вильнюсский международный аэропорт.