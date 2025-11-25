Эксперт Феррари: ЕС потерял ощущение реальности в переговорах о плане по Украине

Он выступает с предложениями, которые не приближают окончание конфликта, считает директор департамента исследований проблем России, Кавказа и Центральной Азии в Итальянском институте международных политических исследований

РИМ, 25 ноября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Европейские лидеры утратили ощущение реальности в восприятии происходящего вокруг Украины и выступают с предложениями, которые не приближают окончание конфликта. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал директор департамента исследований проблем России, Кавказа и Центральной Азии в Итальянском институте международных политических исследований и профессор истории Евразии в венецианском университете "Ка Фоскари" Альдо Феррари.

"То, что они провозглашают, - возможно, справедливые принципы, но в условиях идущего конфликта они не приближают его окончания, а некоторые европейские лидеры кажутся оторванными от реальности", - сказал эксперт. По его мнению, первоначальный американский план мирного урегулирования на Украине, нравится он европейцам или нет, более соответствует реальным условиям. "Украина становится все более слабой, но ослабевает и Европа, переживая экономический кризис на фоне удорожания энергоносителей", - отметил собеседник агентства.

Он также обратил внимание, что определенные пункты, например о невхождении Украины в НАТО или об уступках территорий, "продиктованы реальными условиями".

При этом эксперт отметил "хаотичность и дилетантство" переговоров, идущих "по нетрадиционным схемам", что вносит неразбериху, а часто приводит и к противоречиям. Главными игроками он называет США и РФ, притом что ЕС не представляет "единой политической силы", а "евротройка" - Франция, Германия и Великобритания - выступают с предложениями, неприемлемыми для России.

"Украина слишком слаба и зависима. При таком раскладе сложно прийти к компромиссу и обрести точки соприкосновения", - сказал эксперт, указав, что всем сторонам, включая РФ, надо "что-то уступать".